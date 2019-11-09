"Бавария" разгромила "Боруссию" в чемпионате Германии
9 ноября, 2019, 21:49
В центральном матче 11-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле победила дортмундскую "Боруссию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первый мяч забил нападающий "Баварии" Роберт Левандовски на 17-й минуте. В начале второго тайма преимущество мюнхенской команды увеличил полузащитник Серж Гнабри. На 76-й минуте Левандовски оформил дубль. В конце встречи защитник "Боруссии" Матс Хуммельс отправил мяч в свои ворота.
"Бавария" победила "Боруссию" 4: 0, набрала 21 очко и занимает в турнирной таблице третье место. Дортмундцы с 19 пунктами идут пятыми. Лидирует "Боруссия" из Менхенгладбаха, которая имеет 22 балла и матч в запасе.
Чемпионат Германии
11-й тур
9 ноября
"Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) 4: 0
Голы: Левандовски, 17, 75, Гнабри, 47, Хуммельс, 80 (авт.)
- Напомним, 5 ноября немецкий футбольный клуб "Бавария" определился с претендентами на замену уволенного с должности главного тренера хорвата Нико Ковача.
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