"Бавария" рассматривает 4-х кандидатов на замену уволенному тренеру

5 ноября, 2019, 11:04

Немецкий футбольный клуб "Бавария" определился с претендентами на замену уволенного с должности главного тренера хорвата Нико Ковача

Об этом сообщает The Guardian .

Руководство мюнхенского клуба составило шортлист, в который входят немец Ральф Рангник, француз Арсен Венгер, голландец Эрик тен Хаг и итальянец Массимилиано Аллегри.

61-летний Рангник является главным претендентом на вакантную должность, сам тренер также заинтересован в работе, однако он пока занимает должность главы спортивного отдела компании Red Bull. У него большой опыт работы в Бундеслиге сразу с несколькими командами.

Арсена Венгера рассматривают в качестве временного кандидата, которого могут пригласить до конца нынешнего сезона. Среди плюсов француза отмечается его богатый опыт и владение немецким языком. "Бавария", скорее всего, будет искать опытного специалиста после неудачи с Ковачем, который до приглашения в Мюнхен проработал главным тренером на клубном уровне только два сезона - в "Айнтрахт" с 2016 по 2018 год.

Главный тренер нидерландского "Аякса" Эрик тен Хаг также входит в список, однако его приглашение в "Баварию" считают маловероятным. Клуб готов вернуться к кандидатуре нидерландца в январе или в конце сезона. Тен Хаг тренировал вторую команду "Баварии" с 2013 по 2015 год.

Шансы на пост главного тренера "Баварии" есть и в Аллегри, однако клуб Бундеслиги опасается приглашать специалиста, который не владеет немецким языком.

Кандидатура экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью также рассматривалась в "Баварии", но президент клуба Ули Хенесс настроен против приглашения португальца.

"Бавария" уволила хорвата Нико Ковача с поста главного тренера 4 ноября после унизительного поражения от "Айнтрахта" в чемпионате Германии со счетом 1: 5.