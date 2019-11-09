На Киевщине в результате столкновения 4-х авто пострадали 4 человека, перекрыт участок Старообуховской трассы

9 ноября, 2019, 15:43

В результате ДТП на Старообуховской трассе близ Козина Киевской области пострадали 4 человека

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Под Киевом водитель BMW устроил серьезную аварию. ДТП с четырьмя пострадавшими произошло на Старообуховской трассе вблизи города Козин.

Как удалось узнать Вартовым, по словам свидетелей, что уже подтвердило видео с камер наблюдения, водитель BMW, двигаясь от Киева проехал на запрещающий сигнал светофора. По невыясненным доподлинно причинам, после проезда светофора машину вынесло на встречную полосу, где он по касательной ударил в левый бок Volkswagen Transporter, после чего врезался в Hyundai Elantra.

От удара Hyundai закрутило как юлу, после чего он вылетел с дороги в кювет и перевернулся. По словам свидетелей, в это время неуправляемый BMW продолжил движение и ударил Peugeot 307 в правую сторону, французское авто от мощного удара оказалось аж на обочине встречной полосы. Отметим, что правое колесо BMW оторвалось и улетело от машины примерно на 30 метров.

От столкновения автомобили BMW и Hyundai начали дымить, чтобы их потушить неравнодушные автомобилисты использовали несколько огнетушителей. Также на место происшествия прибыли спасатели ГСЧС из г. Козин, они смыли горюче-смазочные с дороги и отключили аккумуляторные батареи, чтобы предупредить возможное возгорание.

В результате ДТП пострадали 4 человека - водитель BMW, а также водитель Hyundai и две его пассажирки. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Из-за ДТП полностью перекрыт участок Старообуховской трассы, в объезд будут пускать через Козин, а еще лучше воспользоваться Новообуховской дорогой.