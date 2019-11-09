Миллиардер Блумберг зарегистрировался кандидатом в президенты США
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подал документы на регистрацию кандидатом на первичные выборы Демократической партии США в штате Алабама. Миллиардер, который трижды избирался мэром крупнейшего города страны, рассматривает возможность принять участие в выборах президента в 2020 году, но официально о своем решении еще не заявлял.
77-летний Блумберг является основателем одноименного информационного агентства и одним из самых богатых людей в мире. Его состояние составляет $ 52,5 млрд. Он является одним из четырех политиков за всю историю Нью-Йорка, который 12 лет находился на своем посту. Дважды избирался как кандидат от республиканцев, а затем - как независимый кандидат.
На президентский пост от Демократической партии претендует рекордное количество кандидатов. На праймериз в Алабаме зарегистрированы 17 человек, включая Блумбергом. В опросах лидируют трое: бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
Как отмечает New York Times, возможное вступление Блумберга в гонки может сказаться, в первую очередь, на рейтингах Байдена, который рассчитывает на умеренный электорат - в противовес левым Сандерсу и Уоррен.
- 8 ноября стало известно, что Майкл Блумберг намерен принять участие в выборах президента США от Демократической партии.
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