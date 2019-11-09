Мы не должны потерять свой язык, - Епифаний поздравил с Днем украинской письменности

9 ноября, 2019, 13:32

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украине Епифаний поздравил с Днем украинской письменности и языка, который в Украине отмечается сегодня, 9 ноября 2019 года

Поздравления Митрополит опубликовал на своей странице, передает Еспресо.TV .

Приводим дальше полный текст

"Наша Церковь продолжает историческое наследие основанной во время Крещения Руси-Украины Киевской Митрополии, а истоки свои имеет с еще более древнего времени - с проповеди апостола Андрея Первозванного. Поэтому она одновременно самая молодая по времени внесения в Диптихе, но является одной из древнейших поместных Церквей мира.

Наша украинский язык - древний и самобытный, он берет начало еще в праславянский период. А историю украинцев как отдельного этноса и украинского языка ученые выводят уже с середины I тысячелетия после Рождества Христова.

Наша государственность берет начало еще с VI века, ее учредителями были князья Кий, Щек и Хорив, затем она была как мощное раннесредневековое Украинское государство - Русь, а дальше, собственно, до последнего времени, продолжалась сложная история национально-освободительной борьбы украинского народа за получение государственной независимости.

Слава Богу, сегодня мы с вами имеем свободное государство, свой язык, независимую поместную Церковь. Это сегодня является частью величественного добычи многих поколений наших предков. И мы не имеем никакого права - ни морального, ни духовного, ни любого другого - хоть что-нибудь из этого потерять, тем более - потерять!

Сегодня, в День украинской письменности и языка, необходимо помнить, что Господь сподобил нас великого дара - молиться в наших храмах родным, на украинском языке. И хотя мы стремимся изучать и другие языки, потому что в современном мире невозможно без этого обойтись, мы не должны пренебрегать свой родной, украинский - мы должны лелеять его как единственный государственный.

Язык, дар слова - величественный Божий дар нам всем. Потому не случайно Сам Сын Божий именуется Изначальным Словом: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог (Иоанна 1: 1). Поэтому будем беречь язык, лелеем и благодарим за все Господу! ".