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Espreso.tvОбществоЭкс-посол США Йованович требовала от Луценко не преследовать Сытника

Экс-посол США Йованович требовала от Луценко не преследовать Сытника


фото: hvylya.net
Бывший посол США в Украине Мари Йованович признала, что просила тогдашнего генерального прокурора Юрия Луценко не заниматься преследованием директора НАБУ Артема Сытника

Об этом сообщает "Волна" .

Об этом Мари Йованович сказала в показаниях в Палате представителей в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

"В Украине было много политически мотивированных дел. Думаю, там упоминался глава НАБУ. Было множество ситуаций, когда против него открывались дела, похожие на попытку запугивания", - заявила Йованович, отвечая на вопрос, призвала ли она или посольство США генпрокурора Луценко не преследовать людей, которые поддерживали инициативы по борьбе с коррупцией.

Йованович утверждает, что, кроме Сытника и Национального антикоррупционного бюро, больше ни о ком речь не шла, но были разговоры о недопустимости политически мотивированных дел в целом.

"Я бы сказала, что у нас были разговоры на эту тему, во время которых мы просто говорили, что любое следствие должно вестись по закону и не быть политически мотивированным", - сказала Йованович.

  • Напомним, 8 ноября заместитель помощника гос-секретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани и бывший генпрокурор Юрий Луценко вели "кампанию лжи" против экс-посла США в Украине Мари Йованович.

 

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