Дубилет хочет ликвидировать правительственную спецсвязь
9 ноября, 2019, 21:27
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает заменить правительственную спецсвязь специальным защищенным приложением
Об этом он заявил в интервью "24 канала" .
"Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов был приложение", - сказал Дубилет.
По его словам, можно разработать приложение, связь в котором будет даже более защищенной благодаря методам шифрования.
"И тогда можно будет не тратить буквально миллиарды гривен на эту систему с проводами. Пока не собираюсь даже анонсировать, но действительно мы с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и другими экспертами обсуждаем такую возможность. Если удастся - будет круто", - заверил Дубилет.
- Напомним, 30 октября Дмитрий Дубилет заявил, что Кабинет министров Украины планирует до конца 2019 реализовать законопроект об отмене обязательных трудовых книжек .
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