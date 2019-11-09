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Espreso.tvОбществоДубилет хочет ликвидировать правительственную спецсвязь

Дубилет хочет ликвидировать правительственную спецсвязь


фото: dsnews.ua
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает заменить правительственную спецсвязь специальным защищенным приложением

Об этом он заявил в интервью "24 канала" .

"Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов был приложение", - сказал Дубилет.

По его словам, можно разработать приложение, связь в котором будет даже более защищенной благодаря методам шифрования.

"И тогда можно будет не тратить буквально миллиарды гривен на эту систему с проводами. Пока не собираюсь даже анонсировать, но действительно мы с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и другими экспертами обсуждаем такую возможность. Если удастся - будет круто", - заверил Дубилет.

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