В правительстве планируют отменить обязательные трудовые книжки до конца года
Об этом в интервью Экономической правде сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
По словам Дубилета, правительство начало разрабатывать законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.
"Мы собрали чат, коллеги написали законопроект и постановление, мы неделю назад пустили их в работу. Я надеюсь, что в этом году сможем реализовать", - сказал министр.
Дубилет отметил, что согласно законопроекту, работодателю не нужно будет требовать трудовую книжку. При оформлении на работу достаточно будет принести паспорт и идентификационный номер налогоплательщика. При этом он отметил, что не будет полной отмены трудовой книжки, но работодатель не обязан сохранять документ, и не будет требовать его.
- Напомним, 9 октября правительство запустило в работу законопроект и акты, которые отменят обязательность трудовых книжек.
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