В правительстве планируют отменить обязательные трудовые книжки до конца года

30 октября, 2019, 13:08

Кабинет министров Украины планирует до конца 2019 года реализовать законопроект об отмене обязательных трудовых книжек

Об этом в интервью Экономической правде сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По словам Дубилета, правительство начало разрабатывать законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.

"Мы собрали чат, коллеги написали законопроект и постановление, мы неделю назад пустили их в работу. Я надеюсь, что в этом году сможем реализовать", - сказал министр.

Дубилет отметил, что согласно законопроекту, работодателю не нужно будет требовать трудовую книжку. При оформлении на работу достаточно будет принести паспорт и идентификационный номер налогоплательщика. При этом он отметил, что не будет полной отмены трудовой книжки, но работодатель не обязан сохранять документ, и не будет требовать его.