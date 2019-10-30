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Espreso.tvОбществоВ правительстве планируют отменить обязательные трудовые книжки до конца года

В правительстве планируют отменить обязательные трудовые книжки до конца года


фото: epravda
Кабинет министров Украины планирует до конца 2019 года реализовать законопроект об отмене обязательных трудовых книжек

Об этом в интервью Экономической правде сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По словам Дубилета, правительство начало разрабатывать законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.

"Мы собрали чат, коллеги написали законопроект и постановление, мы неделю назад пустили их в работу. Я надеюсь, что в этом году сможем реализовать", - сказал министр.

Дубилет отметил, что согласно законопроекту, работодателю не нужно будет требовать трудовую книжку. При оформлении на работу достаточно будет принести паспорт и идентификационный номер налогоплательщика. При этом он отметил, что не будет полной отмены трудовой книжки, но работодатель не обязан сохранять документ, и не будет требовать его.

 
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