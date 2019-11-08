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Espreso.tvОбществоИмпичмент Трампа: Болтон согласился свидетельствовать в Конгрессе, если позволит суд

Импичмент Трампа: Болтон согласился свидетельствовать в Конгрессе, если позволит суд

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон согласился выступить в Конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа, если федеральный суд решит, что бывшие и нынешние советники американского президента не обладают иммунитетом перед повестками о даче показаний в законодательном органе

Об этом сообщает Washington Post.

Издание сообщает, что Болтон ответит согласием на вызов демократами в Конгресс США, если суд в Вашингтоне, рассматривает дела бывшего юридического консультанта Белого дома Дональда Макгана и бывшего заместителя помощника президента США по нацбезопасности Чарльза Каппермана, которые также были вызваны в Конгресс, решит, что законодатели имеют такие полномочия.

Белый дом запретил своим бывшим сотрудникам подчиняться повесткам Конгресса США. Таким образом, суд должен решить, обладает ли законодательный орган прерогативой в данном вопросе.

Судебные слушания по существу по указанным делам, которые рассматриваются отдельно, начнутся не раньше декабря, поэтому, как отмечает издание, неизвестно, когда Болтон может предстать перед членами Конгресса США.

Ранее сообщалось, что представители комитетов Палаты представителей США, ведущие расследование импичмента Дональда Трампа, вызвали Джона Болтона для дачи показаний.

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