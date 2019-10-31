Болтона вызвали в Конгресс для дачи показаний по импичменту Трампа

31 октября, 2019, 10:12

Представители комитетов Палаты представителей США, которые расследуют импичмент президента Дональда Трампа, вызвали Джона Болтона для дачи показаний

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

По информации собеседника, бывший советник президента США по национальной безопасности даст показания в следующий четверг, 7 ноября.

Источник отметил, что на слушания также пригласили юриста Совета национальной безопасности США Джона Айзенберга и его заместителя Майкла Эллиса. Они должны явиться для дачи показаний в понедельник, 4 ноября.

В Палате представителей отказались подтвердить эту информацию.

"Мы этого еще не сделали. Но мы могли бы это рассмотреть. Я всегда считал его [Болтона] очень прямолинейным и честным по отношению к тому, во что он верит", - ответил член Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель.

Из показаний других свидетелей в рамках расследования импичмента президента США стало известно, что Джон Болтон разозлился из-за попытки личного адвоката Трампа Руди Джулиани и других оказывать давление на Украину. Он якобы сравнил подковерные игры Белого дома с "операцией по продаже наркотиков".

Ранее издание The New York Times со ссылкой на материалы, полученные от следователей, писало, что еще до телефонного разговора между президентами Трампом и Зеленским (от 25 июля) Болтон был настолько обеспокоен планами надавить на Украину, что поручил сообщить о ситуации юристам.