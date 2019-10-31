Болтона вызвали в Конгресс для дачи показаний по импичменту Трампа
Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.
По информации собеседника, бывший советник президента США по национальной безопасности даст показания в следующий четверг, 7 ноября.
Источник отметил, что на слушания также пригласили юриста Совета национальной безопасности США Джона Айзенберга и его заместителя Майкла Эллиса. Они должны явиться для дачи показаний в понедельник, 4 ноября.
В Палате представителей отказались подтвердить эту информацию.
"Мы этого еще не сделали. Но мы могли бы это рассмотреть. Я всегда считал его [Болтона] очень прямолинейным и честным по отношению к тому, во что он верит", - ответил член Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель.
Из показаний других свидетелей в рамках расследования импичмента президента США стало известно, что Джон Болтон разозлился из-за попытки личного адвоката Трампа Руди Джулиани и других оказывать давление на Украину. Он якобы сравнил подковерные игры Белого дома с "операцией по продаже наркотиков".
Ранее издание The New York Times со ссылкой на материалы, полученные от следователей, писало, что еще до телефонного разговора между президентами Трампом и Зеленским (от 25 июля) Болтон был настолько обеспокоен планами надавить на Украину, что поручил сообщить о ситуации юристам.
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