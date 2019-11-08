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Espreso.tvОбществоВ Колумбии кошка спасла ребенку жизнь, потому что не дала скатиться по лестнице. Видео

В Колумбии кошка спасла ребенку жизнь, потому что не дала скатиться по лестнице. Видео

Кошка отвлекала ребенка, чтобы тот не покатился по лестнице

Об этом сообщает New York Post .

На видео видно, как мать ненадолго оставила годовалого сына в кроватке, но так удалось из него выбраться. После этого ребенок направилась к выходу на лестницу.

Кошка, которая в это время сидела в комнате, бросилась к мальчику, преградила ему путь, задевая лапами, пока тот не вернул в другую сторону.

Отмечается, что женщина хотела узнать, как ребенку удалось вылезти из кровати и посмотрела видео с камеры наблюдения. Тогда мать и увидела поступок кошки.

"Если бы не она, мой сын скатился бы с лестницы", - сказала она.

 

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