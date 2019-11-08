Украинский футболист рассказал, почему не заиграл в чемпионате Германии
Об этом сообщает SportArena.
Хавбек луганской "Зари" Владлен Юрченко вспомнил времена выступлений за леверкузенский "Байер" и объяснил почему ему не удалось заиграть в Германии.
"Многие факторы. Я об этом думал, но не могу дать четкий ответ. Травмы сказались, у меня было 3 или 4 травмы серьезные. Когда я приходил, был один тренер. Год я не играл. Но меня не отдавали в аренду. Потом он начал подпускать, играть больше при нем. А потом снова травма, тренера убрали. Пошел ряд: новый специалист - травма. Было трудно войти в колею", - пояснил футболист.
Также Юрченко рассказал с кем активно дружил во время выступлений за немецкий клуб.
"Много говорил с тренерами, дружил с Чичарито, который поиграл со многими футболистами. Он был за то, чтобы я играл. Разговаривал с тренером, чтобы я играл, ведь мы понимали друг друга на тренировке. Я много отдавал ему с середины поля передач, с которых он забивал", - рассказал полузащитник.
Владлен Юрченко выступал за "Байер" с 2014-го по 2017-й год, провел 18 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
- 17 июля луганская "Заря" заключила соглашение с экс-полузащитником немецкого "Байера" Владлен Юрченко.
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