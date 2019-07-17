"Заря" подписала экс-футболиста немецкого клуба

17 июля, 2019, 13:02

Луганская "Заря" заключила соглашение с экс-полузащитником немецкого "Байера" Владленом Юрченко

Об этом сообщает официальный сайт "Зари" .

Луганский клуб подписал контракт с 25-летним футболистом сроком на два года. В "Заре" Владлен Юрченко будет выступать под 80-м номером.

Первым профессиональным клубом Владлена был донецкий "Шахтер", за дубль которого Юрченко дебютировал в апреле 2010 года. Зимой 2011 года был отдан в аренду в мариупольский "Ильичевец". 27 июня 2014 года Юрченко подписал контракт с немецким "Байером", за который провел в общей сложности 18 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Сезон 2018/2019 Юрченко провел в датском футбольном клубе "Вайле". На его счету 19 игр, 3 мяча и 4 голевые передачи.

Владлен Юрченко в свое время вызывался в ряды сборных Украины (Ю-16, Ю-17, Ю-19 и Ю-21). Попадал в заявку в национальную сборную страны.