"Заря" подписала экс-футболиста немецкого клуба
Об этом сообщает официальный сайт "Зари" .
Луганский клуб подписал контракт с 25-летним футболистом сроком на два года. В "Заре" Владлен Юрченко будет выступать под 80-м номером.
Первым профессиональным клубом Владлена был донецкий "Шахтер", за дубль которого Юрченко дебютировал в апреле 2010 года. Зимой 2011 года был отдан в аренду в мариупольский "Ильичевец". 27 июня 2014 года Юрченко подписал контракт с немецким "Байером", за который провел в общей сложности 18 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Сезон 2018/2019 Юрченко провел в датском футбольном клубе "Вайле". На его счету 19 игр, 3 мяча и 4 голевые передачи.
Владлен Юрченко в свое время вызывался в ряды сборных Украины (Ю-16, Ю-17, Ю-19 и Ю-21). Попадал в заявку в национальную сборную страны.
- 17 июля стало известно, что экс-игрок "Зари" Руслан Малиновский ради "Аталанты" отказал английскому клубу .
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