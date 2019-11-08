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Espreso.tvОбществоСуд ООН признал применимость Конвенции о борьбе с финансированием терроризма к поддержке Россией "ЛНР" и "ДНР"

Суд ООН признал применимость Конвенции о борьбе с финансированием терроризма к поддержке Россией "ЛНР" и "ДНР"


фото: reuters
Международный суд ООН удовлетворил жалобу по делу Украины против РФ о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на решение суда в Гааге.

Решение в пользу Украины поддержали 13 судей, против были трое.

Суд ООН выносил решение о юрисдикции, то есть о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма относительно событий на Донбассе.

Суд отклонил требование России о закрытии дела и о том, что эта конвенция не применима по отношению к помощи террористам в ОРДЛО,

Таким образом, в дальнейшем Суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

  • Россия называет "искусственным" дело в Международном суде ООН, намерения сбивать самолет МН17 у нее "не было", а боевиков на Донбассе РФ вооружает "ради защиты от украинской боевой авиации".
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