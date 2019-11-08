Суд ООН признал применимость Конвенции о борьбе с финансированием терроризма к поддержке Россией "ЛНР" и "ДНР"

8 ноября, 2019, 17:22

Международный суд ООН удовлетворил жалобу по делу Украины против РФ о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на решение суда в Гааге.

Решение в пользу Украины поддержали 13 судей, против были трое.

Суд ООН выносил решение о юрисдикции, то есть о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма относительно событий на Донбассе.

Суд отклонил требование России о закрытии дела и о том, что эта конвенция не применима по отношению к помощи террористам в ОРДЛО,

Таким образом, в дальнейшем Суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.