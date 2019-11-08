Суд ООН отказал России и признал свою юрисдикцию в иске Украины против РФ о дискриминации украинцев в Крыму

8 ноября, 2019, 22:41

Международный суд ООН отклонил аргументы России по жалобе Украины о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на решение суда в Гааге.

Суд ООН вынес решение о возможности применения этой конвенции к дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

Решение принято почти единогласно, против проголосовал судья от России Скотников.