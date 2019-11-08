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Espreso.tvОбществоСуд ООН отказал России и признал свою юрисдикцию в иске Украины против РФ о дискриминации украинцев в Крыму

Суд ООН отказал России и признал свою юрисдикцию в иске Украины против РФ о дискриминации украинцев в Крыму

Международный суд ООН отклонил аргументы России по жалобе Украины о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на решение суда в Гааге.

Суд ООН вынес решение о возможности применения этой конвенции к дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

Решение принято почти единогласно, против проголосовал судья от России Скотников.

  • Международный суд ООН удовлетворил жалобу по делу Украины против РФ о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
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