Суд ООН отказал России и признал свою юрисдикцию в иске Украины против РФ о дискриминации украинцев в Крыму
8 ноября, 2019, 22:41
Международный суд ООН отклонил аргументы России по жалобе Украины о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на решение суда в Гааге.
Суд ООН вынес решение о возможности применения этой конвенции к дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.
Решение принято почти единогласно, против проголосовал судья от России Скотников.
- Международный суд ООН удовлетворил жалобу по делу Украины против РФ о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
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