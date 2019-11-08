Роль олигархов в украинской экономике надо уменьшить, - МВФ
8 ноября, 2019, 13:08
В Международном валютном фонде считают, что Украине необходимо уменьшить роль государства и олигархов у экономике и продолжать структурные реформы для достижения макроэкономической стабильности
Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне.
"Мы думаем, что Украине нужно достичь успеха в ряде структурных реформ. Опять же, важно улучшить управление и борьбу с коррупцией, а также уменьшить роль государства и олигархов, параллельно проводя фискальную и монетарную политики, направленные на достижение макроэкономической стабильности ", - сообщил Райс.
В то же время представитель МВФ отметил, что переговоры фонда с Украиной по новой программе продолжаются и "нет ничего удивительного в том, что они продолжаются так долго".
- Напомним, ранее СМИ сообщали, что дату визита миссии Международного валютного фонда перенесли на несколько недель - до второй половины ноября 2019 года.
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