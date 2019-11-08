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Espreso.tvОбществоРоль олигархов в украинской экономике надо уменьшить, - МВФ

Роль олигархов в украинской экономике надо уменьшить, - МВФ


фото: imf
В Международном валютном фонде считают, что Украине необходимо уменьшить роль государства и олигархов у экономике и продолжать структурные реформы для достижения макроэкономической стабильности

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне.

"Мы думаем, что Украине нужно достичь успеха в ряде структурных реформ. Опять же, важно улучшить управление и борьбу с коррупцией, а также уменьшить роль государства и олигархов, параллельно проводя фискальную и монетарную политики, направленные на достижение макроэкономической стабильности ", - сообщил Райс.

В то же время представитель МВФ отметил, что переговоры фонда с Украиной по новой программе продолжаются и "нет ничего удивительного в том, что они продолжаются так долго".

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