МВФ перенес дату визита миссии в Украину на конец ноября - СМИ
Об этом сообщает "Лига.Финансы", ссылаясь на собственные источники в одном из государственных органов, который принимает участие в переговорах с МВФ.
По данным издания, ко времени прибытия в Украину миссия МВФ должна изучить прогресс правительства в ряде реформ. Среди приоритетов всего около 10 реформ:
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Низкий дефицит бюджета.
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Возвращение ответственности за незаконное обогащение (Рада уже приняла соответствующий закон, который предусматривает более мягкое наказание, из-за чего, вероятно, миссия МВФ задерживается).
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Реформа Фонда гарантирования вкладов физических лиц
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Предоставление разрешения на прослушивание НАБУ и ГБР (закон также уже принят)
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Введение независимых наблюдательных советов госбанков
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Анбандлинг Нафтогаза (закон принят, но не подписан)
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Введение рыночных цен на газ
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Принятие законов о рынке земли
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Обеспечение независимости Антимонопольного комитета
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Проведение работы на банковском рынке Нацбанком.
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