МВФ перенес дату визита миссии в Украину на конец ноября - СМИ

7 ноября, 2019, 14:48

Дата визита миссии Международного валютного фонда перенесли на несколько недель - во второй половине ноября 2019 года

Об этом сообщает "Лига.Финансы", ссылаясь на собственные источники в одном из государственных органов, который принимает участие в переговорах с МВФ.

По данным издания, ко времени прибытия в Украину миссия МВФ должна изучить прогресс правительства в ряде реформ. Среди приоритетов всего около 10 реформ: