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Espreso.tvОбществоМВФ перенес дату визита миссии в Украину на конец ноября - СМИ

МВФ перенес дату визита миссии в Украину на конец ноября - СМИ

Дата визита миссии Международного валютного фонда перенесли на несколько недель - во второй половине ноября 2019 года

Об этом сообщает "Лига.Финансы", ссылаясь на собственные источники в одном из государственных органов, который принимает участие в переговорах с МВФ.

По данным издания, ко времени прибытия в Украину миссия МВФ должна изучить прогресс правительства в ряде реформ. Среди приоритетов всего около 10 реформ:

  • Низкий дефицит бюджета.

  • Возвращение ответственности за незаконное обогащение (Рада уже приняла соответствующий закон, который предусматривает более мягкое наказание, из-за чего, вероятно, миссия МВФ задерживается).

  • Реформа Фонда гарантирования вкладов физических лиц

  • Предоставление разрешения на прослушивание НАБУ и ГБР (закон также уже принят)

  • Введение независимых наблюдательных советов госбанков

  • Анбандлинг Нафтогаза (закон принят, но не подписан)

  • Введение рыночных цен на газ

  • Принятие законов о рынке земли

  • Обеспечение независимости Антимонопольного комитета

  • Проведение работы на банковском рынке Нацбанком.

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