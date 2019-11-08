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Espreso.tvОбществоРазведение сил: россияне за сутки осуществили 20 обстрелов на Донбассе

Разведение сил: россияне за сутки осуществили 20 обстрелов на Донбассе

7 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов. Также 10 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

7 ноября в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре военных получили ранения.

С начала этого периода вооруженные формирования России осуществили обстрел из автоматических гранатометов в районе Луганского.

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