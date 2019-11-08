Разведение сил: россияне за сутки осуществили 20 обстрелов на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов. Также 10 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
7 ноября в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре военных получили ранения.
С начала этого периода вооруженные формирования России осуществили обстрел из автоматических гранатометов в районе Луганского.
- Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что разведение войск в Донбассе в районе Петровского начнется в пятницу, 8 ноября, в 12:00.
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