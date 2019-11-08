Рассмотрение иска Украины против РФ в суде ООН может повлиять на суд по МН17, - Зеркаль
8 ноября, 2019, 19:25
Рассмотрение дела "Украина против РФ" Международным судом ООН может повлиять на создание в рамках Совета безопасности ООН трибунала по делу сбитого над Донбассом малайзийского самолета рейса МН17
Об этом заявила заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает "РБК-Украина".
"На самом деле это означает, что Россия понесет ответственность и должна будет перед Международным судом оправдываться за то, как она поставляла оружие в Украину и то, что происходило. Это может повлиять на дальнейший вопрос о рассмотрении создания трибунала в рамках Совета безопасности ООН", - сказала Зеркаль.
Дипломат подчеркнула, что Россия впервые в истории будет отвечать за нарушение международного права в Международном суде.
"Впервые в истории, когда будет отвечать Россия. По всем нашим обвинениями, включая MH17. По Боингу это очень важное решение", - заявила Зеркаль.
- Напомним, Международный суд ООН признал применимость Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма по поддержке Россией "ЛНР" и "ДНР".
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