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Espreso.tvОбществоРассмотрение иска Украины против РФ в суде ООН может повлиять на суд по МН17, - Зеркаль

Рассмотрение иска Украины против РФ в суде ООН может повлиять на суд по МН17, - Зеркаль

Рассмотрение дела "Украина против РФ" Международным судом ООН может повлиять на создание в рамках Совета безопасности ООН трибунала по делу сбитого над Донбассом малайзийского самолета рейса МН17

Об этом заявила заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает "РБК-Украина".

"На самом деле это означает, что Россия понесет ответственность и должна будет перед Международным судом оправдываться за то, как она поставляла оружие в Украину и то, что происходило. Это может повлиять на дальнейший вопрос о рассмотрении создания трибунала в рамках Совета безопасности ООН", - сказала Зеркаль.

Дипломат подчеркнула, что Россия впервые в истории будет отвечать за нарушение международного права в Международном суде.

"Впервые в истории, когда будет отвечать Россия. По всем нашим обвинениями, включая MH17. По Боингу это очень важное решение", - заявила Зеркаль.

  • Напомним, Международный суд ООН признал применимость Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма по поддержке Россией "ЛНР" и "ДНР".
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