"Дело Хизб ут-Тахрир" 12 ноября могут объявить приговор
8 ноября, 2019, 15:26
В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону 8 ноября завершилось заседание по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир"
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Фигуранты дела выступили с последним словом.
Заседание, на котором должны вынести приговор, запланировано на 12 ноября.
Российские прокуроры требуют в общем 98,8 лет лишения свободы для фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".
Муслиму Алиеву - 20 лет лишения свободы, Инверу Бекирову - 20,6 лет, Эмир-Усеину Куку - 15 лет, Вадиму Сируку - 15 лет, Арсену Джеппарову - 13,6 лет, Рефату Алимову - 14,6 лет тюрьмы.
Они были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России.
МИД Украины требует от России освободить фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
- Фигурант второго, Бахчисарайского, дела "Хизб ут-Тахрир" Сервер Мустафаев находится в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.
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