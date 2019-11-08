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Espreso.tvОбщество"Дело Хизб ут-Тахрир" 12 ноября могут объявить приговор

"Дело Хизб ут-Тахрир" 12 ноября могут объявить приговор


фото: rfe
В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону 8 ноября завершилось заседание по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Фигуранты дела выступили с последним словом.

Заседание, на котором должны вынести приговор, запланировано на 12 ноября.

Российские прокуроры требуют в общем 98,8 лет лишения свободы для фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Муслиму Алиеву - 20 лет лишения свободы, Инверу Бекирову - 20,6 лет, Эмир-Усеину Куку - 15 лет, Вадиму Сируку - 15 лет, Арсену Джеппарову - 13,6 лет, Рефату Алимову - 14,6 лет тюрьмы.

Они были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России.

МИД Украины требует от России освободить фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

  • Фигурант второго, Бахчисарайского, дела "Хизб ут-Тахрир" Сервер Мустафаев находится в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.
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