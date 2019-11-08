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Espreso.tvОбществоПо Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога, - адвокат

По Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога, - адвокат

Ярослав Дубневич
Ярослав Дубневич
фото: interfax
За народного депутата Ярослава Дубневича еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда внесли 100 миллионов гривен залога. Однако, нардепа все равно этапировали в СИЗО

Сообщает УП со ссылкой на комментарий Алексея Шевчука.

"Дубневича не имели права вчера задерживать, потому что за него до момента оглашения решения суда внесли залог. Дубневич еще вчера выполнил решение суда". - сказал Шевчук.

По его словам сотрудники НАБУ совершили преступление, потому что в суде показали платежки о внесенный залог, но они все равно повезли нардепа в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудниками НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении суда не указано Лукьяновское СИЗО.

"Вчера совершили преступление трое сотрудников НАБУ и кто-то из офиса президента или других коридоров власти, кто дал указание срочно его задержать при полном отсутствии рисков", - отметил Шевчук.

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