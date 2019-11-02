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Espreso.tvОбществоГде я возьму 100 миллионов? Дубневич отреагировал на решение суда о залоге

Где я возьму 100 миллионов? Дубневич отреагировал на решение суда о залоге


фото: lb.ua
Народный депутат Ярослав Дубневич заявил, что у него нет 100 млн грн, чтобы внести залог по решению Высшего антикоррупционного суда

Об этом сообщает "Громадское" .

По словам Дубневича, его удивило решение суда, а сам он не знает, как сможет найти 100 млн грн.

"Решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов. Где я возьму 100 миллионов? Не доволен я решением, потому что слишком большой залог. Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - сказал Дубневич.

Депутат также заявил, что будет подавать апелляцию на решение. По словам адвоката Станислава Пелюка, это первый случай на его памяти, когда суд избрал залог больше, чем просили.

  • Напомним, 2 ноября Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве об аресте народного депутата Ярослава Дубневича и назначил ему залог в 100 млн грн.
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