Где я возьму 100 миллионов? Дубневич отреагировал на решение суда о залоге

2 ноября, 2019, 20:17

Народный депутат Ярослав Дубневич заявил, что у него нет 100 млн грн, чтобы внести залог по решению Высшего антикоррупционного суда

Об этом сообщает "Громадское" .

По словам Дубневича, его удивило решение суда, а сам он не знает, как сможет найти 100 млн грн.

"Решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов. Где я возьму 100 миллионов? Не доволен я решением, потому что слишком большой залог. Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - сказал Дубневич.

Депутат также заявил, что будет подавать апелляцию на решение. По словам адвоката Станислава Пелюка, это первый случай на его памяти, когда суд избрал залог больше, чем просили.

«Где я возьму 100 миллионов? Недоволен я решением, потому что слишком большой залог», - депутат Дубневич прокомментировал решение суда, который избрал меру пресечения в виде залога в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD - hromadske (@HromadskeUA) November 2, 2019