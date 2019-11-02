Где я возьму 100 миллионов? Дубневич отреагировал на решение суда о залоге
Об этом сообщает "Громадское" .
По словам Дубневича, его удивило решение суда, а сам он не знает, как сможет найти 100 млн грн.
"Решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов. Где я возьму 100 миллионов? Не доволен я решением, потому что слишком большой залог. Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - сказал Дубневич.
Депутат также заявил, что будет подавать апелляцию на решение. По словам адвоката Станислава Пелюка, это первый случай на его памяти, когда суд избрал залог больше, чем просили.
«Где я возьму 100 миллионов? Недоволен я решением, потому что слишком большой залог», - депутат Дубневич прокомментировал решение суда, который избрал меру пресечения в виде залога в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD- hromadske (@HromadskeUA) November 2, 2019
- Напомним, 2 ноября Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве об аресте народного депутата Ярослава Дубневича и назначил ему залог в 100 млн грн.
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