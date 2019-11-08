На Донбассе после ранения скончался сапер из Краматорска
Об этом сообщила пресс служба 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.
Он был сапером механизированного батальона. Врачи не смогли спасти бойца.
"Между жизнью и смертью оказался солдат Геннадий Моторин. Ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей - он был самым тяжелым из раненых. Врачи боролись за жизнь защитника весь день и всю ночь, однако - нет. Сегодня утром сердце еще одного нашего Героя перестало биться" , - говорится в сообщении.
Ему было 37 лет. В ряды ВСУ человек пришел в феврале этого года. Родом боец из города Краматорск
Напомним, бойцы 92-й ОМБр обеспечивали свое подразделение лесом-кругляком для оборудования позиций. Когда военные начали выгружать древесину у взводного-опорного пункта, их прицельно обстреляли подконтрольные РФ боевики из установки ПТУР.
Вчера во время того же обстрела погиб 23-летний старший солдат Герман Бродников.
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