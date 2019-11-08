На Донбассе после ранения скончался сапер из Краматорска

8 ноября, 2019, 15:11

Погиб 37-летний солдат Геннадий Моторин, который пострадал в результате обстрела оккупантов на Донбассе 7 ноября.

Об этом сообщила пресс служба 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Он был сапером механизированного батальона. Врачи не смогли спасти бойца.

"Между жизнью и смертью оказался солдат Геннадий Моторин. Ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей - он был самым тяжелым из раненых. Врачи боролись за жизнь защитника весь день и всю ночь, однако - нет. Сегодня утром сердце еще одного нашего Героя перестало биться" , - говорится в сообщении.

Ему было 37 лет. В ряды ВСУ человек пришел в феврале этого года. Родом боец из города Краматорск

Напомним, бойцы 92-й ОМБр обеспечивали свое подразделение лесом-кругляком для оборудования позиций. Когда военные начали выгружать древесину у взводного-опорного пункта, их прицельно обстреляли подконтрольные РФ боевики из установки ПТУР.

Вчера во время того же обстрела погиб 23-летний старший солдат Герман Бродников.