Названо имя погибшего в зоне ООС бойца 92-й бригады
Об этом сообщила пресс-служба 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.
"К большому сожалению, на месте погиб старший солдат Герман Бродников. Ему было всего 23 года. В ряды 92 ОМБр парень пришел в 2016 году. Он был преданным и славным сыном своей родины, а еще верным другом и побратимом", - говорится в сообщении.
Бойцы 92-й ОМБр обеспечивали свое подразделение лесом-булыжником для оборудования позиций. Когда военные начали выгружать древесину у взводного-опорного пункта, их прицельно обстреляли подконтрольные РФ боевики из установки ПТУР.
"Еще трое армейцев получили многочисленные ранения различной степени тяжести, один из бойцов в тяжелом состоянии", - пишут в бригаде.
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На Донбассе погиб боец ООС, еще четверо - ранены. Россияне бьют с запрещенного оружия.
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