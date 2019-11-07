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Espreso.tvОбществоНазвано имя погибшего в зоне ООС бойца 92-й бригады

Названо имя погибшего в зоне ООС бойца 92-й бригады


фото: 24tv.ua
Погиб 23-летний старший солдат Герман Бродников, который служил в 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко

Об этом сообщила пресс-служба 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

"К большому сожалению, на месте погиб старший солдат Герман Бродников. Ему было всего 23 года. В ряды 92 ОМБр парень пришел в 2016 году. Он был преданным и славным сыном своей родины, а еще верным другом и побратимом", - говорится в сообщении.

Бойцы 92-й ОМБр обеспечивали свое подразделение лесом-булыжником для оборудования позиций. Когда военные начали выгружать древесину у взводного-опорного пункта, их прицельно обстреляли подконтрольные РФ боевики из установки ПТУР.

"Еще трое армейцев получили многочисленные ранения различной степени тяжести, один из бойцов в тяжелом состоянии", - пишут в бригаде.

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