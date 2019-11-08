МИД Украины просит Италию помочь в расследовании дела Маркива

8 ноября, 2019, 19:33

Украинская сторона осуществляет собственное расследование гибели итальянского журналиста Андреа Рокелле, за которую осудили украинского военного Виталия Маркива, и ожидает помощь Италии

Об этом сообщает пресс-центр МИД,

Заместители министров МИД и МВД Украины провели встречу с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано.

Основной вопрос переговоров - осужденный в Италии украинский боец Нацгвардии Виталий Маркив.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что Украина делает все возможное, чтобы защитить своего гражданина и обеспечить его возвращение домой.

"В этой связи украинская сторона осуществляет собственное расследование обстоятельств гибели итальянского журналиста Андреа Рокелле и ждет сотрудничества итальянской стороны в данном вопросе", - говорится в сообщении.

Заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар выразил благодарность итальянской стороне за последовательную позицию по поддержке Украины и отметил необходимость сохранения санкций против Кремля.