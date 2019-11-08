МИД Украины просит Италию помочь в расследовании дела Маркива
Об этом сообщает пресс-центр МИД,
Заместители министров МИД и МВД Украины провели встречу с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано.
Основной вопрос переговоров - осужденный в Италии украинский боец Нацгвардии Виталий Маркив.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что Украина делает все возможное, чтобы защитить своего гражданина и обеспечить его возвращение домой.
"В этой связи украинская сторона осуществляет собственное расследование обстоятельств гибели итальянского журналиста Андреа Рокелле и ждет сотрудничества итальянской стороны в данном вопросе", - говорится в сообщении.
Заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар выразил благодарность итальянской стороне за последовательную позицию по поддержке Украины и отметил необходимость сохранения санкций против Кремля.
- МВД ищет дополнительные доказательства непричастности украинского гвардейца Виталия Маркива к гибели итальянского журналиста Андреа Роккели.
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