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Espreso.tvОбществоУкраина предоставит Италии данные об обстоятельствах гибели Рокелле, - Аваков о деле Маркива

Украина предоставит Италии данные об обстоятельствах гибели Рокелле, - Аваков о деле Маркива

МВД ищет дополнительные доказательства непричастности украинского гвардейца Виталия Маркива к гибели итальянского журналиста Андреа Роккели

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Во время инвестиционного форума в Мариуполе министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил послу Италии Давиду Ла Чечилия, что расследованием гибели журналиста Рокелле занималась СБУ

"По горячим следам проводить следствие помешали активные боевые действия в Славянске. Еще 15 октября 2019 года материалы дела передали украинской полиции. Сейчас следователь по делу гвардейца уже обратился в прокуратуру Италии с предложением предоставить им статус наблюдателя в этом расследовании в рамках международного правового поля", - сказал Аваков.

Посол пообещал Авакову наладить коммуникацию с правительством Италии по делу нацгвардейца Виталия Маркива.

Аваков в свою очередь отметил, что Украина приложит все усилия, чтобы предоставить итальянской стороне реальные обстоятельства гибели журналиста.

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