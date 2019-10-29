Украина предоставит Италии данные об обстоятельствах гибели Рокелле, - Аваков о деле Маркива
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Во время инвестиционного форума в Мариуполе министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил послу Италии Давиду Ла Чечилия, что расследованием гибели журналиста Рокелле занималась СБУ
"По горячим следам проводить следствие помешали активные боевые действия в Славянске. Еще 15 октября 2019 года материалы дела передали украинской полиции. Сейчас следователь по делу гвардейца уже обратился в прокуратуру Италии с предложением предоставить им статус наблюдателя в этом расследовании в рамках международного правового поля", - сказал Аваков.
Посол пообещал Авакову наладить коммуникацию с правительством Италии по делу нацгвардейца Виталия Маркива.
Аваков в свою очередь отметил, что Украина приложит все усилия, чтобы предоставить итальянской стороне реальные обстоятельства гибели журналиста.
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