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Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд арестовал Дубневича

Антикоррупционный суд арестовал Дубневича


фото: radiosvoboda.org
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу адвоката народного депутата Ярослава Дубневича и арестовала его до 31 декабря

Об этом сообщает РБК-Украина.

Также суд изменил сумму залога с 100 до 90 млн гривен.

"Коллегия судей постановила, апелляционную жалобу об отмене решения ВАКС и об отказе в удовлетворении изменения меры пресечения оставить без удовлетворения. Апелляционную жалобу прокурора удовлетворить частично. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 декабря 2019 года. Определить альтернативную меру пресечения в виде залога в 90 млн гривен. Сумма залога может быть внесена как самим лицом, так и другим физическим и юридическим лицом ", - заявил судья.

  • Защита народного депутата Ярослава Дубневича обжаловала решение Высшего антикоррупционного суда по залога в размере 100 млн гривен.
 
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