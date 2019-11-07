Антикоррупционный суд арестовал Дубневича

7 ноября, 2019, 22:20

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу адвоката народного депутата Ярослава Дубневича и арестовала его до 31 декабря

Об этом сообщает РБК-Украина.

Также суд изменил сумму залога с 100 до 90 млн гривен.

"Коллегия судей постановила, апелляционную жалобу об отмене решения ВАКС и об отказе в удовлетворении изменения меры пресечения оставить без удовлетворения. Апелляционную жалобу прокурора удовлетворить частично. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 декабря 2019 года. Определить альтернативную меру пресечения в виде залога в 90 млн гривен. Сумма залога может быть внесена как самим лицом, так и другим физическим и юридическим лицом ", - заявил судья.