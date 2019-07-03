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Espreso.tvСпортМбаппе определился относительно перехода из ПСЖ в "Реал

Мбаппе определился относительно перехода из ПСЖ в "Реал


фото: championat.com
Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что следующий сезон играет в парижском клубе

Об этом Мбаппе написал в twitter.

Мбаппе заверил, что не собирается переходить в другую команду в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов принять предложение о трансфере форварда сборной Франции, если она составит не менее 230-250 млн евро. Была информация об интересе к футболисту со стороны мадридского "Реала".

Мбаппе перешел в ПСЖ с "Монако" летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за 135 млн евро.

В прошлом сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Его контракт с ПСЖ заканчивается летом 2022 года.

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