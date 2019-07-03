Мбаппе определился относительно перехода из ПСЖ в "Реал
Об этом Мбаппе написал в twitter.
Мбаппе заверил, что не собирается переходить в другую команду в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов принять предложение о трансфере форварда сборной Франции, если она составит не менее 230-250 млн евро. Была информация об интересе к футболисту со стороны мадридского "Реала".
Мбаппе перешел в ПСЖ с "Монако" летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за 135 млн евро.
В прошлом сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Его контракт с ПСЖ заканчивается летом 2022 года.
ICI C'EST PARIS 19/20 @PSG_inside pic.twitter.com/diGY7fksve- Kylian Mbappé (@KMbappe) 2 июля 2019
- 22 мая сообщалось, что "Реал" и ПСЖ договариваются о переходе в мадридский клуб французского форварда Килиана Мбаппе, который станет крупнейшим в истории мирового футбола.
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