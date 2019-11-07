Зеленский сделал несколько назначений в руководстве СБУ
"Назначить Носка Игоря Аркадьевича начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа президента Украины №812 / 2019.
Напомним, что Владимир Зеленский уволил с этой должности Сергея Болдыря 27 августа.
Глава государства также провел ряд кадровых решений в СБУ, а именно назначил:
Начальником управления Службы безопасности Украины y Винницкой области - Денисенко Анатолия Александровича.
Начальником управления Службы безопасности Украины в Волынской области - Данюкова Павла Алексеевича.
Начальником управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области - Зайца Сергея Сергеевича.
Начальником управления Службы безопасности Украины в Полтавской области - Борзилова Евгения Викторовича.
Начальником управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области - Борейчука Юрия Ивановича.
Начальником управления Службы безопасности Украины в Херсонской области - Криворучко Сергея Николаевича.
Также Владимир Зеленский освободил от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области - Олейника Андрея Федоровича.
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