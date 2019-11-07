Зеленский сделал несколько назначений в руководстве СБУ

7 ноября, 2019, 13:38

Владимир Зеленский назначил Игоря Носка ответственным за государственную тайну в Службе безопасности Украины. Также президент назначил новых начальников управлений ведомства

"Назначить Носка Игоря Аркадьевича начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа президента Украины №812 / 2019.

Напомним, что Владимир Зеленский уволил с этой должности Сергея Болдыря 27 августа.

Глава государства также провел ряд кадровых решений в СБУ, а именно назначил:

Начальником управления Службы безопасности Украины y Винницкой области - Денисенко Анатолия Александровича.

Начальником управления Службы безопасности Украины в Волынской области - Данюкова Павла Алексеевича.

Начальником управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области - Зайца Сергея Сергеевича.

Начальником управления Службы безопасности Украины в Полтавской области - Борзилова Евгения Викторовича.

Начальником управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области - Борейчука Юрия Ивановича.

Начальником управления Службы безопасности Украины в Херсонской области - Криворучко Сергея Николаевича.

Также Владимир Зеленский освободил от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области - Олейника Андрея Федоровича.