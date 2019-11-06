Джонсон сравнил лидера лейбористов со Сталиным из-за его ненависти к богатым

6 ноября, 2019, 12:52

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампанию консерваторов из сравнения лидера Лейбористской партии Джереми Корбина со Сталиным из-за его "ненависти" к богатым людям

Об этом Джонсон написал в статье для The Telegraph.

Премьер-министр утверждает, что Корбин демонизируют миллиардеров с таким же рвением, как и советский режим Иосифа Сталина преследовал землевладельцев в 1930-х годах.

"Они делают вид, что их ненависть направлена только на определенных миллиардеров - и они указывают пальцем на людей с такой радостью и мстительностью, которой не было со времен Сталина, преследовавшего кулаков", - написал Джонсон.

"На самом деле они в конце концов будут взимать налоги со всего: с пенсий, с бизнеса, с домов и садов", - добавил он.

Джонсон также заявил, что Brexit откроет "сотни миллиардов" инвестиций для Британии, а лейбористы не принесут ничего, кроме дальнейшей отсрочки, которая "сдержит страну".

Его ремарка о Сталине является ответом на слова Корбина о том, что лейбористское правительство придет за представителями сверхбогатых "элит", которые используют "фальсифицированную систему".

Лидер лейбористов назвал пять миллиардеров, на которых он нацелился бы, если бы стал премьер-министром: владелец Sports Direct Майк Эшли, руководитель хедж-фонда Криспин Одей, руководитель химической компании Джим Рэтклифф, владелец СМИ Руперт Мердок и землевладелец герцог Вестминстерский.