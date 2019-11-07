В Золотом обезврежено около 30 взрывоопасных предметов

7 ноября, 2019, 19:20

Пиротехники заканчивают разминирование на линии разведения войск в Золотом

Об этом рассказал Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Министр заявил, что пиротехники ГСЧС уже работают на линии разведения войск. На указанном участке в Золотом было уничтожено около 30 взрывоопасных предметов.

"Сегодня специалисты ГСЧС заканчивают работать на линии разведения в Золотом. Как только войска будут отведены в Богдановке - они сразу приступают к работе по разминированию и обследуют инженерные сооружения. После чего они будут разобраны", - отмечал Арсен Аваков.