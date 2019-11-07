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Espreso.tvОбществоВ Золотом обезврежено около 30 взрывоопасных предметов

В Золотом обезврежено около 30 взрывоопасных предметов

Пиротехники заканчивают разминирование на линии разведения войск в Золотом

Об этом рассказал Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Министр заявил, что пиротехники ГСЧС уже работают на линии разведения войск. На указанном участке в Золотом было уничтожено около 30 взрывоопасных предметов.

"Сегодня специалисты ГСЧС заканчивают работать на линии разведения в Золотом. Как только войска будут отведены в Богдановке - они сразу приступают к работе по разминированию и обследуют инженерные сооружения. После чего они будут разобраны", - отмечал Арсен Аваков.

  • Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что разведение войск на Донбассе в районе Петровского начнется в пятницу, 8 ноября, в 12:00.
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