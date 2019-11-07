В правительстве хотят "модернизировать" Соглашение об ассоциации с ЕС

7 ноября, 2019, 16:25

Правительство поднимет перед Евросоюзом вопрос модернизации Соглашения об ассоциации

Об этом заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, сообщает ЕП.

"Прежде всего, следует признать - соглашение согласовывалось в одной реальности, а теперь существует в другой. Однако мы сознательно не используем термин "пересмотр соглашения" - мы говорим о том, что соглашение надо привести в соответствие с реальностью", - пояснил он.

Он сказал, что правительство идет к этому процессу осторожно.

"Просмотр - очень революционная вещь. Это полный разбор соглашения и пересбор с нуля. А это несет немалые риски. Поэтому мы подходим очень осторожно, говоря лишь о модернизации", - добавил он.

В качестве примера Кулеба напомнил о планах добавить в соглашение новый раздел о сфере юстиции.

"Это будет действительно революционная штука, там будет и защита персональных данных, и борьба с коррупцией, и таможенные вопросы", - добавил вице-премьер.