В правительстве хотят "модернизировать" Соглашение об ассоциации с ЕС
Об этом заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, сообщает ЕП.
"Прежде всего, следует признать - соглашение согласовывалось в одной реальности, а теперь существует в другой. Однако мы сознательно не используем термин "пересмотр соглашения" - мы говорим о том, что соглашение надо привести в соответствие с реальностью", - пояснил он.
Он сказал, что правительство идет к этому процессу осторожно.
"Просмотр - очень революционная вещь. Это полный разбор соглашения и пересбор с нуля. А это несет немалые риски. Поэтому мы подходим очень осторожно, говоря лишь о модернизации", - добавил он.
В качестве примера Кулеба напомнил о планах добавить в соглашение новый раздел о сфере юстиции.
"Это будет действительно революционная штука, там будет и защита персональных данных, и борьба с коррупцией, и таможенные вопросы", - добавил вице-премьер.
- Украина и Евросоюз готовятся расширить Соглашение об ассоциации разделом, который будет посвящен реформам в юстиции.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы