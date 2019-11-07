Схватка на дюнах: обнародовано эффектное промо-видео реванша Руис - Джошуа
7 ноября, 2019, 18:08
Обнародован промо-ролик, посвященный бою-реваншу в супертяжелом весе между американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа в Саудовской Аравии
Об этом сообщает Matchroom Boxing в twitter.
Руис и Джошуа проведут повторный Поединок 7 января в Саудовской Аравии. В первом бою 2 июня в Нью-Йорке американец сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.
@ Andy_destroyer1 vs @anthonyfjoshua- Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 7, 2019
#ClashOnTheDunes # RuizJoshua2 pic.twitter.com/MxWHMm0PQn
- Американский боксер Энди Руис решил кардинально сбросить вес перед боем-реваншем против британца Энтони Джошуа.
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