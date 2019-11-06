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Espreso.tvСпортРуис пошел на радикальный шаг с весом перед боем-реваншем с Джошуа

Руис пошел на радикальный шаг с весом перед боем-реваншем с Джошуа


фото: Sky Sports
Американский боксер Энди Руис решил кардинально сбросить вес перед боем-реваншем против британца Энтони Джошуа

Об этом заявил персональный повар чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе Энди Руиса, Зос Мил, сообщает Sky Sports .

"Это правда, что Энди целенаправленно сбрасывает вес. Он проводит тяжелые тренировки, и дает свои плоды. Цель всей нашей команды - подготовить Энди к бою с Джошуа. Мы хотим достичь ощущения легкости. Он не ставит перед собой задачу сделать конкретный вес. Мы хотим, чтобы ему было легко передвигаться на ногах по рингу ", - пояснил Мил.

Руис и Джошуа проведут повторный поединок 7 января в Саудовской Аравии. В первом бою 2 июня американец сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него титулы чемпиона мира.

  • 26 сентября сообщалось, что украинский боксер Александр Усик встретится с победителем боя-реванша между чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа.
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