Руис пошел на радикальный шаг с весом перед боем-реваншем с Джошуа

6 ноября, 2019, 10:10

Американский боксер Энди Руис решил кардинально сбросить вес перед боем-реваншем против британца Энтони Джошуа

Об этом заявил персональный повар чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе Энди Руиса, Зос Мил, сообщает Sky Sports .

"Это правда, что Энди целенаправленно сбрасывает вес. Он проводит тяжелые тренировки, и дает свои плоды. Цель всей нашей команды - подготовить Энди к бою с Джошуа. Мы хотим достичь ощущения легкости. Он не ставит перед собой задачу сделать конкретный вес. Мы хотим, чтобы ему было легко передвигаться на ногах по рингу ", - пояснил Мил.

Руис и Джошуа проведут повторный поединок 7 января в Саудовской Аравии. В первом бою 2 июня американец сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него титулы чемпиона мира.