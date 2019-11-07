"Они могут выезжать за границу, но не все смогут уехать": Зеленский о "бывших" политиках
7 ноября, 2019, 23:00
Президент Владимир Зеленский заявил, что "бывшие" политики не смогут найти себе места в системе действующей власти
Об этом Зеленский сказал в своем видеоблоге.
"Бывшие политики не могут в этой сейчас системе - во-первых, это уже не схема, а система - в этой системе они не могут найти для себя место и они его не найдут, пока мы живы. В нормальном смысле этого слова", - сказал Зеленский.
Зеленский также намекнул на дальнейшие перспективы людей, о которых он сказал.
"Они могут выезжать только за границу. Но не все смогут уехать. И все люди уже это видят", - добавил Зеленский.
- Напомним, Зеленский также пообещал "серьезные выводы" по нардепам- "слугам" до конца года.
Читайте также
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
Читайте также
-
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-