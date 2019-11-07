"Они могут выезжать за границу, но не все смогут уехать": Зеленский о "бывших" политиках

7 ноября, 2019, 23:00

Об этом Зеленский сказал в своем видеоблоге.

"Бывшие политики не могут в этой сейчас системе - во-первых, это уже не схема, а система - в этой системе они не могут найти для себя место и они его не найдут, пока мы живы. В нормальном смысле этого слова", - сказал Зеленский.

Зеленский также намекнул на дальнейшие перспективы людей, о которых он сказал.

"Они могут выезжать только за границу. Но не все смогут уехать. И все люди уже это видят", - добавил Зеленский.