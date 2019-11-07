"В Верховной Раде демократия, но - пока что": Зеленский пообещал "серьезные выводы" по нардепам до конца года

7 ноября, 2019, 19:39

Об этом Зеленский заявил в видеорассказе, обнародованном президентской пресс-службой.

"Мы очень внимательно и я лично следим за статистикой. Не только какие-то позорные смски, есть позорные слухи, но сейчас очень рад, что пока это только слухи, и есть минусы по поводу статистики голосований того или иного депутата, но мы за всем этим следим и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года. То есть каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу ", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал о недостатках во фракции и внутрифракционной договоренности о голосованиях.

"Есть некоторые ошибки, некоторые аморальные поступки, есть некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы, хотя мы договаривались, что когда обсуждаются законопроекты на заседаниях, на фракциях, в комитетах - там пожалуйста споры, но не выносите их на заседания Верховной Рады. У нас есть такая договоренность, она честная: если 70% партии "за" тот или иной законопроект накануне голосования, то мы все голосуем ", - рассказал Зеленский.