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Espreso.tvОбщество"В Верховной Раде демократия, но - пока что": Зеленский пообещал "серьезные выводы" по нардепам до конца года

"В Верховной Раде демократия, но - пока что": Зеленский пообещал "серьезные выводы" по нардепам до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "серьезные выводы" до конца 2019 года о работе нардепов "Слуги народа"

Об этом Зеленский заявил в видеорассказе, обнародованном президентской пресс-службой.

"Мы очень внимательно и я лично следим за статистикой. Не только какие-то позорные смски, есть позорные слухи, но сейчас очень рад, что пока это только слухи, и есть минусы по поводу статистики голосований того или иного депутата, но мы за всем этим следим и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года. То есть каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу ", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал о недостатках во фракции и внутрифракционной договоренности о голосованиях.

"Есть некоторые ошибки, некоторые аморальные поступки, есть некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы, хотя мы договаривались, что когда обсуждаются законопроекты на заседаниях, на фракциях, в комитетах - там пожалуйста споры, но не выносите их на заседания Верховной Рады. У нас есть такая договоренность, она честная: если 70% партии "за" тот или иной законопроект накануне голосования, то мы все голосуем ", - рассказал Зеленский.

  • Напомним, во время рассказа из-за руля Tesla Зеленский пожаловался на тяжелую работу, сказав, что по вечерам "из человека превращается в организм".
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