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Espreso.tvСпорт"Копенгаген" - "Динамо": стали известны стартовые составы команд

"Копенгаген" - "Динамо": стали известны стартовые составы команд


фото: dynamo.kiev.ua
Стали известны стартовые составы "Динамо" и датского "Копенгагена" накануне матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Лига Европы

Групповой раунд. 4-й тур

Группа B

"Копенгаген" (Дания) - "Динамо" (Украина)

7 ноября, Копенгаген, стадион "Паркен"

Начало - 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Караваев, Цыганков, Шепелев, Вербич, Беседин.

"Копенгаген": Юнссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон, Стаг, Зека, Фальк Енсен, Фишер, Сотириу, Сантос.

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