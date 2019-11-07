"Копенгаген" - "Динамо": стали известны стартовые составы команд
7 ноября, 2019, 18:50
Стали известны стартовые составы "Динамо" и датского "Копенгагена" накануне матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Лига Европы
Групповой раунд. 4-й тур
Группа B
"Копенгаген" (Дания) - "Динамо" (Украина)
7 ноября, Копенгаген, стадион "Паркен"
Начало - 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Караваев, Цыганков, Шепелев, Вербич, Беседин.
"Копенгаген": Юнссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон, Стаг, Зека, Фальк Енсен, Фишер, Сотириу, Сантос.
- 24 октября в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" 1: 1
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