"Копенгаген" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги Европы
7 ноября, 2019, 08:01
Сегодня в 4-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" встречается в гостях с датским "Копенгагеном"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Перед матчем 4-го тура группового раунда "Динамо" и "Копенгаген" имеют по 5 очков и возглавляют турнирную таблицу. Третьим идет шведский "Мальме", у которого 4 пункта, швейцарский "Лугано" набрал 1 балл.
В 3-м туре группового раунда Лиги Европы в Киеве "Динамо" и "Копенгаген" сыграли вничью 1:1.
Лига Европы
Групповой раунд. 4-й тур
Группа B
"Копенгаген" (Дания) - "Динамо" (Украина)
7 ноября, Копенгаген, стадион "Паркен"
Начало - 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 24 октября в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" 1:1
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