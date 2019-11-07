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Espreso.tvСпорт"Копенгаген" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Копенгаген" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: facebook
Сегодня в 4-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" встречается в гостях с датским "Копенгагеном"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Перед матчем 4-го тура группового раунда "Динамо" и "Копенгаген" имеют по 5 очков и возглавляют турнирную таблицу. Третьим идет шведский "Мальме", у которого 4 пункта, швейцарский "Лугано" набрал 1 балл.

В 3-м туре группового раунда Лиги Европы в Киеве "Динамо" и "Копенгаген" сыграли вничью 1:1.

Лига Европы

Групповой раунд. 4-й тур

Группа B

"Копенгаген" (Дания) - "Динамо" (Украина)

7 ноября, Копенгаген, стадион "Паркен"

Начало - 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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