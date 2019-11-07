 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Боль, судороги и непонятное лечение": Денисова сообщила о состоянии политзаключенного Шумкова

"Боль, судороги и непонятное лечение": Денисова сообщила о состоянии политзаключенного Шумкова


фото: 5.ua
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении здоровья незаконно осужденного Александра Шумкова

Об этом она сообщила в своем Facebook.

После завершения голодания у Александра Шумкова значительного ухудшилось состояние здоровья.

"Его беспокоит сильная головная боль, а также сильную боль в области спины и судороги. Сотрудники лечебного заведения не оказывают необходимую медицинскую помощь. Более того, дают таблетки и инъекции, не объясняя их действие на организм Александра Шумкова", - говорится в сообщении .

Омбудсмен добавила, что шприцы для инъекций наполняются в другом помещении, несет опасность получить инфекционное заболевание.

Она обратилась к своей коллеге Татьяны Москальковой, чтобы способствовать обследованию Шумкова.

"В неотложном порядке обращаюсь к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой срочно принять необходимые меры, чтобы восстановить права гражданина Украины, а именно способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить соответствующую квалифицированную медицинскую помощь", - написала Денисова.

  • Украинский политзаключенный Александр Шумков, которого в России приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу "Правого сектора", попал в тюремную больницу российского города Торжок.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 ноября, 2019 четверг

больше новостей

7 ноября, 2019 четверг

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать