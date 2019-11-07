"Боль, судороги и непонятное лечение": Денисова сообщила о состоянии политзаключенного Шумкова

7 ноября, 2019, 15:37

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении здоровья незаконно осужденного Александра Шумкова

Об этом она сообщила в своем Facebook.

После завершения голодания у Александра Шумкова значительного ухудшилось состояние здоровья.

"Его беспокоит сильная головная боль, а также сильную боль в области спины и судороги. Сотрудники лечебного заведения не оказывают необходимую медицинскую помощь. Более того, дают таблетки и инъекции, не объясняя их действие на организм Александра Шумкова", - говорится в сообщении .

Омбудсмен добавила, что шприцы для инъекций наполняются в другом помещении, несет опасность получить инфекционное заболевание.

Она обратилась к своей коллеге Татьяны Москальковой, чтобы способствовать обследованию Шумкова.

"В неотложном порядке обращаюсь к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой срочно принять необходимые меры, чтобы восстановить права гражданина Украины, а именно способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить соответствующую квалифицированную медицинскую помощь", - написала Денисова.