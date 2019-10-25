Незаконно осужденный в России украинский политзаключенный Шумков попал в больницу

25 октября, 2019, 21:13

Украинский политзаключенный Александр Шумков, которого в России приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу "Правого сектора", попал в тюремную больницу российского города Торжок

Об этом сообщил адвокат политзаключенного Алексей Барановский в Facebook.

"Посетил в Торжке украинского политзаключенного Александра Шумкова. Он держит голодовку с 14 октября, немного похудел, но после перевода в тюремную больницу стал получать медицинскую помощь, поэтому состояние его даже несколько улучшилось", - отметил адвокат.