Незаконно осужденный в России украинский политзаключенный Шумков попал в больницу
25 октября, 2019, 21:13
Украинский политзаключенный Александр Шумков, которого в России приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу "Правого сектора", попал в тюремную больницу российского города Торжок
Об этом сообщил адвокат политзаключенного Алексей Барановский в Facebook.
"Посетил в Торжке украинского политзаключенного Александра Шумкова. Он держит голодовку с 14 октября, немного похудел, но после перевода в тюремную больницу стал получать медицинскую помощь, поэтому состояние его даже несколько улучшилось", - отметил адвокат.
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