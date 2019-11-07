"Альянс - сильный": Меркель и Столтенберг отреагировали на заявление Макрона о НАТО в коме
Об этом сообщает Укринформ.
"С немецкой точки зрения, НАТО в наших интересах как безопасный альянс. Мы должны больше брать нашу судьбу в собственные руки, но трансатлантическое партнерство очень важно для нас. И я думаю, во многих сферах НАТО работает очень хорошо", - сказала Меркель.
Она подчеркнула, что НАТО остается залогом европейской безопасности, оно в интересах Германии и в интересах Европы, ведь нужны ответы на новые вызовы.
Столтенберг отметил, что альянс является сильным;
"США, Северная Америка и Европа вместе делают сейчас больше, чем делали в течение десятилетий - наиболее активно усиливают коллективную оборону со времен "холодной войны". Итак, европейские союзники перед лицом все более непредсказуемого мира повышают готовность своих сил обороны, а США в свою очередь увеличивают присутствие в Европе - войсками, маневрами и инвестициями в инфраструктуру ", - сказал генсек НАТО
Он также добавил, что попытки отдалить Европу и Северную Америку несут риск для НАТО и трансатлантической связи.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО в коме, а Европа стоит на краю пропасти.
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