"Альянс - сильный": Меркель и Столтенберг отреагировали на заявление Макрона о НАТО в коме

7 ноября, 2019, 21:22

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласны с президентом Франции о том, что альянс полностью потерял координацию внутри союза

Об этом сообщает Укринформ.

"С немецкой точки зрения, НАТО в наших интересах как безопасный альянс. Мы должны больше брать нашу судьбу в собственные руки, но трансатлантическое партнерство очень важно для нас. И я думаю, во многих сферах НАТО работает очень хорошо", - сказала Меркель.

Она подчеркнула, что НАТО остается залогом европейской безопасности, оно в интересах Германии и в интересах Европы, ведь нужны ответы на новые вызовы.

Столтенберг отметил, что альянс является сильным;

"США, Северная Америка и Европа вместе делают сейчас больше, чем делали в течение десятилетий - наиболее активно усиливают коллективную оборону со времен "холодной войны". Итак, европейские союзники перед лицом все более непредсказуемого мира повышают готовность своих сил обороны, а США в свою очередь увеличивают присутствие в Европе - войсками, маневрами и инвестициями в инфраструктуру ", - сказал генсек НАТО

Он также добавил, что попытки отдалить Европу и Северную Америку несут риск для НАТО и трансатлантической связи.