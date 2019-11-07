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Espreso.tvОбществоПри епархиях УГКЦ создадут центры для реабилитации ветеранов

При епархиях УГКЦ создадут центры для реабилитации ветеранов


фото: ukrainianpeople
В каждой епархии Украинской греко-католической церкви создадут реабилитационные центры для участников боевых действий

Об этом заявил предстоятель УГКЦ Блаженнейший Митрополит Святослав Шевчук во время встречи с военными врачами и ранеными воинами, сообщает АрмияInform.

"Сегодня в нашей церкви активно прорабатывается идея реабилитационной помощи участникам боевых действий. Уже есть решение Синода епископов о создании в каждой нашей епархии реабилитационных центров. Есть целая программа по поддержке украинских защитников и зарубежный опыт. Поэтому дальнейшее сотрудничество с военными врачами в процессе реабилитации воинов для нас очень важно", - отметил Шевчук.

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