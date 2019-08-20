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Espreso.tvОбществоВ Украине заработает линия по вопросам предотвращения суицидов для ветеранов, - Супрун

В Украине заработает линия по вопросам предотвращения суицидов для ветеранов, - Супрун

К концу 2019 года линия по вопросам предотвращения суицидов начнет свою работу по помощи именно ветеранам. Ее запуск уже на финишной прямой

Об этом сообщила руководительница МЗ Ульяна Супрун в Facebook.

Отмечается, что набор специалистов в команду еще продолжается. В ней будут работать около 40 человек. Уже в ближайшее время для них запланированы первые тренинги от канадской организации Living Works. После этого с международными экспертами из США. После окончания учений линия начнет полноценно работать.

"Процесс создания Lifeline Ukraine от идеи до сегодняшнего этапа длился около 2,5 года. События Революции Достоинства, а затем и начало российско-украинской войны закрепили потребность в качественной и своевременной психологической помощи и поддержке. В это время стало четко понятно, что многие украинцы, в частности ветераны, находятся в состоянии постоянного эмоционального напряжения. и в Украине сейчас более 390 000 ветеранов, могут нуждаться в помощи и поддержки", - рассказала Супрун.

Украинский Lifeline будет работать 24/7/365 дней в году по телефону 7333.

Из бывших ветеранов также будет состоять команда специалистов. Это поможет реализовать помощь по одной из лучших международных практик "Peer-to-Peer", то есть равный-равному.

Со временем линия будет развиваться и заниматься помощью для всех украинцев.

 

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