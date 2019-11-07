Новым президентом WADA выбрали министра спорта Польши

7 ноября, 2019, 17:38

Новым главой Всемирного антидопингового агентства избран министр спорта и туризма Польши Витольд Банька

Об этом сообщает WADA в twitter.

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства единогласно поддержал кандидатуру министра спорта и туризма Польши Витольда Баньки на пост президента организации. Он займет этот пост с 1 января 2020 года, сменив на нем британца Крейга Риди.

Ранее кандидатура Баньки была поддержана Советом Европы и представителями органов государственной власти, входящих в состав руководства WADA.

Отмечается, что срок президентских полномочий Баньки в организации рассчитан на три года, после чего поляк сможет быть избран на новый срок.

Ранее Банька отмечал, что для борьбы с допингом планирует привлечь к сотрудничеству с WADA крупных спонсоров.

35-летний Витольд Банька - бывший легкоатлет, участвовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

The Foundation Board has officially elected @WitoldBanka and Yang Yang as the new WADA President and Vice-President.



Their terms begin on 1 January 2020 pic.twitter.com/ekI4pQ4PTk - WADA (@wada_ama) November 7, 2019