Новым президентом WADA выбрали министра спорта Польши
Об этом сообщает WADA в twitter.
Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства единогласно поддержал кандидатуру министра спорта и туризма Польши Витольда Баньки на пост президента организации. Он займет этот пост с 1 января 2020 года, сменив на нем британца Крейга Риди.
Ранее кандидатура Баньки была поддержана Советом Европы и представителями органов государственной власти, входящих в состав руководства WADA.
Отмечается, что срок президентских полномочий Баньки в организации рассчитан на три года, после чего поляк сможет быть избран на новый срок.
Ранее Банька отмечал, что для борьбы с допингом планирует привлечь к сотрудничеству с WADA крупных спонсоров.
35-летний Витольд Банька - бывший легкоатлет, участвовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх.
The Foundation Board has officially elected @WitoldBanka and Yang Yang as the new WADA President and Vice-President.- WADA (@wada_ama) November 7, 2019
Their terms begin on 1 January 2020 pic.twitter.com/ekI4pQ4PTk
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