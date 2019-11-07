 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНовым президентом WADA выбрали министра спорта Польши

Новым президентом WADA выбрали министра спорта Польши


фото: REUTERS
Новым главой Всемирного антидопингового агентства избран министр спорта и туризма Польши Витольд Банька

Об этом сообщает WADA в twitter.

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства единогласно поддержал кандидатуру министра спорта и туризма Польши Витольда Баньки на пост президента организации. Он займет этот пост с 1 января 2020 года, сменив на нем британца Крейга Риди.

Ранее кандидатура Баньки была поддержана Советом Европы и представителями органов государственной власти, входящих в состав руководства WADA.

Отмечается, что срок президентских полномочий Баньки в организации рассчитан на три года, после чего поляк сможет быть избран на новый срок.

Ранее Банька отмечал, что для борьбы с допингом планирует привлечь к сотрудничеству с WADA крупных спонсоров.

35-летний Витольд Банька - бывший легкоатлет, участвовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 ноября, 2019 четверг

больше новостей

7 ноября, 2019 четверг

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать