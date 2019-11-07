На Донбассе погиб боец ООС, еще четверо - ранены. Россияне бьют из запрещенного оружия

7 ноября, 2019, 18:20

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и применял противотанковые управляемые ракеты

Об этом сообщает штаб ООС.

В течение текущих суток оккупанты и осуществили 15 раз обстрелов.

8 обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем; у Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Два раза в районе Луганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических и станковых противотанковых гранатометов; дважды у Новолуганского- из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Майорска - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:

у Авдеевки - противотанковыми управляемыми ракетами; дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - с вооружения БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе Песков - с РПГ и стрелкового оружия; вблизи Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов; у Опытного - из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Красногоровки - из автоматических гранатометов.

В течение текущих суток в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитника получили ранения.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами. Задействованы 24 представителя ГСЧС Украины. Сегодня было обследовано 9,8 гектара территории и изъято 6 взрывоопасных предметов (ВОП). Общая площадь обследованных территорий составляет 34,3 га (изъято 35 ВНП).

Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года. Сегодня же, через МИД, ОБСЕ проинформировано о готовности украинской стороны к разведению.