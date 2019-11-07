Кризис в Молдове: Додон не исключает отставки правительства

7 ноября, 2019, 11:26

Президент Молдовы Игорь Додон не исключает отставки правительства страны в связи с конфликтом между партиями власти

Об этом сообщает Newsmaker.

"Президент Игорь Додон вечером 6 ноября, встретился с премьер-министром Майей Санду и спикером парламента Зинаидой Гречаной. Они обсудили решение правительства взять на себя ответственность за изменение процедуры назначения генпрокурора. Додон считает, что лучшим выходом из ситуации стал бы отказ правительства от этого решения. Президент также считает, что правительство должно отозвать министра юстиции Олесю Стамате. В противном случае, по словам Додона, есть вероятность, что правительство могут отправить в отставку", - говорится в сообщении.

При этом Додон подчеркнул, что разговор с Санду был спокойным - "говорили, как ответственные, зрелые политики". "И я, и Гречана сказали, что это неправильные решения", - сказал Додон. Он не стал говорить, что ответила Санду, отметив, что это было бы некорректно.

Додон также сообщил, что на 7 ноября у него запланирована встреча с послами, аккредитованными в Молдове, где тоже будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

Напомним, 6 ноября правительство взяло на себя ответственность перед парламентом за поправки в закон "О прокуратуре". Это означает, что, если парламент в трехдневный срок не инициирует вынесение вотума недоверия правительству, то поправки автоматически вступят в силу. Согласно поправкам, премьер-министр выберет кандидатов на пост генпрокурора и затем представит их Высшему совету прокуроров.

До этого министр юстиции Стамате аннулировала результаты конкурса на должность генпрокурора. Она рассказала, что один из членов комиссии занижал оценки кандидатам, получившим достаточно высокий балл у других членов комиссии. Партия социалистов, в свою очередь, потребовала от Стамате добровольно уйти в отставку.