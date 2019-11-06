Молдова: конфликт между пророссийской и проевропейской партиями угрожает правительству Санду

6 ноября, 2019, 18:04

Партия социалистов Молдовы президента страна Игоря Додона в среду выступила против того, чтобы премьер-министр Майя Санду выбирала кандидатов на должность генерального прокурора, обвинив главу кабмина в нарушении соглашения между возглавляемым ею блоком ACUM и и пророссийской ПСРМ

Об этом пишет местное издание NewsMaker.

Ранее правительство Молдовы взяло на себя ответственность за поправки к процедуре назначения генпрокурора. Согласно им, премьер-министр должна выбрать кандидатов на пост генпрокурора и затем представить их в Высшем совете прокуроров.

В обнародованном в среду заявлении социалисты отметили, что договоренности между блоком ACUM и ПСРМ предполагали, что "генпрокурора выбирает комиссия, а не политики".

"Будущего руководителя Генпрокуратуры будет назначать глава политической партии в зависимости от его личных или политических возможностей", - заявили в ПСРМ.

В ПСРМ также обвинили премьера в предвзятом отношении к кандидатам, которые прошли конкурс на пост генпрокурора.

"Реальные причины, приведшие к отмене конкурса на должность генерального прокурора, очевидны - это тот факт, что конкурс не выиграл определенный кандидат", - добавили социалисты.

Они также потребовали отставки министра юстиции Стамате, которая аннулировала результаты конкурса на пост генпрокурора, вызвавшие вопросы у гражданского общества и премьера Санду.

В шорт-лист по итогам конкурса вошли четверо кандидатов. Один из них, Вячеслав Солтан, фигурировал в материалах СМИ как недобросовестный кандидат.

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Социалисты планируют собрать республиканский совет и решить, выдвигать вотум недоверия правительству Майи Санду.

Если парламент в течение трех дней не инициирует вотум недоверия правительству, поправки, которые не устраивают социалистов, автоматически вступят в силу.