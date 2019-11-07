Клопп назвал имя лучшего тренера мира

7 ноября, 2019, 19:32

Немецкий специалист Юрген Клопп назвал своего главного конкурента испанца Хосепа Гвардиолу лучшим тренером мира

Об этом сообщает Sky Sports.

Главный тренер английского "Ливерпуля" немец Юрген Клопп рассказал о своем соперничестве с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

"Я знаю его уже очень долго, и для меня по-прежнему много значит возможность соревноваться с ним. Для меня он лучший тренер в мире. У нас есть шанс выиграть у его команды, сложно, но возможно. Для меня этого достаточно. С моей стороны нет ничего, кроме уважения ", - пояснил немецкий специалист.

В нынешнем сезоне "Ливерпуль" Клоппа возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея после 11-х туров 31 очко. "Манчестер Сити" Гвардиолы занимает второе место и имеет 25 очков.