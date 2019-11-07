До 5%: в Минэкономики спрогнозировали, как будет снижаться инфляция
Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.
"Прогноз инфляции (индекс потребительских цен) по базовому прогнозу Минэкономики (сценарий 1) на следующие 3 года: 5,5% - 2020 года, 5,3% - 2021, 5,1% - 2022
Прогноз инфляции по оптимистическому прогнозу (сценарий 2): 5,8% - 2020 года, 5,0% - 2021 и 2022 года ", - написал он.
По его словам, разница между базовым и оптимистическим прогнозам в уровне инвестиций в экономике.
"В оптимистичном сценарии 3 млрд больше внешних инвестиций. Для того, чтобы реализовался этот сценарий, нужен лучший бизнес климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работающая судебная система, реформы (включая либеральным рынком земли и приватизацией).
При оптимистическом сценарии инфляция будет немного выше в первый год, на 0,3%. Из-за увеличения активности через инвестиции. А в последующие годы инфляция будет немного ниже, на 0,3% и 0,1% соответственно. Это произойдет за счет увеличения производства и добавленной стоимости в экономике, после того, как заработают инвестиции ", - пояснил министр.
- Напомним, МВФ понизил прогноз по инфляции в Украине с 8,7% до 8% к концу текущего года и сохранил на 2020 год - 5,9%, а в 2021 году ожидает 5,5%.
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