До 5%: в Минэкономики спрогнозировали, как будет снижаться инфляция

7 ноября, 2019, 15:45

Минэкономики разработало два сценария по инфляции на следующие 3 года. Согласно базовому прогнозу, инфляция в 2022 году составит 5,1%, по оптимистическому - 5,0%.

Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

"Прогноз инфляции (индекс потребительских цен) по базовому прогнозу Минэкономики (сценарий 1) на следующие 3 года: 5,5% - 2020 года, 5,3% - 2021, 5,1% - 2022

Прогноз инфляции по оптимистическому прогнозу (сценарий 2): 5,8% - 2020 года, 5,0% - 2021 и 2022 года ", - написал он.

По его словам, разница между базовым и оптимистическим прогнозам в уровне инвестиций в экономике.

"В оптимистичном сценарии 3 млрд больше внешних инвестиций. Для того, чтобы реализовался этот сценарий, нужен лучший бизнес климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работающая судебная система, реформы (включая либеральным рынком земли и приватизацией).

При оптимистическом сценарии инфляция будет немного выше в первый год, на 0,3%. Из-за увеличения активности через инвестиции. А в последующие годы инфляция будет немного ниже, на 0,3% и 0,1% соответственно. Это произойдет за счет увеличения производства и добавленной стоимости в экономике, после того, как заработают инвестиции ", - пояснил министр.

Напомним, МВФ понизил прогноз по инфляции в Украине с 8,7% до 8% к концу текущего года и сохранил на 2020 год - 5,9%, а в 2021 году ожидает 5,5%.



