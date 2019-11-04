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Espreso.tvОбществоДубневич обжаловал залог в 100 млн грн

Дубневич обжаловал залог в 100 млн грн


фото: interfax
Защита народного депутата Ярослава Дубневича обжаловала решение Высшего антикоррупционного суда по залогу в размере 100 миллионов гривен

Об этом сказал адвокат Дубневича Станислав Пелюк, передает hromadske.

По его мнению, мера пресечения является безосновательный, подозрение совсем необоснованно. Также Пелюк считает сумму залога слишком велика:

"На протяжении всего судебного процесса, я пытался понять на каких основаниях Дубневичу объявили подозрение. Я так и не услышал этих доводов, поэтому считаю, что вообще никакой меры пресечения применять не должны были. К тому же непонятна сумма залога - 100 миллионов. Это просто красивая цифра , но в декларации моего подзащитного такой суммы нет", - пояснил защитник.

По его мнению, судья не имела права ссылаться на финансы родственников, а также она не аргментувала отказ во взятии на поруки. В то же время Пелюк сказал, что не знает, планирует ли его подзащитный вносить залог

Дубневич в комментарии отметил, что сегодня никто деньги не будет вносить.

В прокуратуре отметили, что если залога не будет через 5 дней, будет внесено ходатайство об изменении залога на содержание под стражей.

  • Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве об аресте народного депутата Ярослава Дубневича и назначил ему залог в 100 млн грн.
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