Дубневич обжаловал залог в 100 млн грн
Об этом сказал адвокат Дубневича Станислав Пелюк, передает hromadske.
По его мнению, мера пресечения является безосновательный, подозрение совсем необоснованно. Также Пелюк считает сумму залога слишком велика:
"На протяжении всего судебного процесса, я пытался понять на каких основаниях Дубневичу объявили подозрение. Я так и не услышал этих доводов, поэтому считаю, что вообще никакой меры пресечения применять не должны были. К тому же непонятна сумма залога - 100 миллионов. Это просто красивая цифра , но в декларации моего подзащитного такой суммы нет", - пояснил защитник.
По его мнению, судья не имела права ссылаться на финансы родственников, а также она не аргментувала отказ во взятии на поруки. В то же время Пелюк сказал, что не знает, планирует ли его подзащитный вносить залог
Дубневич в комментарии отметил, что сегодня никто деньги не будет вносить.
В прокуратуре отметили, что если залога не будет через 5 дней, будет внесено ходатайство об изменении залога на содержание под стражей.
- Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве об аресте народного депутата Ярослава Дубневича и назначил ему залог в 100 млн грн.
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-
Читайте также
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности